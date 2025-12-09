Подробно търсене

Стратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха президентът Румен Радев и заместник помощник държавният секретар Кристофър Смит

Николай Трифонов
БТА, София (3 декември 2024) Сграда на Президентството на Република България.Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
09.12.2025 12:38
 (БТА)

Стратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха президентът Румен Радев и заместник помощник държавният секретар на САЩ за Източна Европа Кристофър Смит. 

Полезна дискусия с Кристофър Смит относно стратегическото партньорство между България и САЩ и възможностите за двустранно сътрудничество в областта на инвестициите, отбраната и енергетиката, написа в Екс държавният глава.

България е ключов партньор на САЩ в укрепването на сигурността, стабилността и икономическия просперитет в региона, заяви Смит по време на третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ в Министерския съвет по-рано днес.

