Стратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха президентът Румен Радев и заместник помощник държавният секретар Кристофър Смит

Стратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха президентът Румен Радев и заместник помощник държавният секретар на САЩ за Източна Европа Кристофър Смит.

Полезна дискусия с Кристофър Смит относно стратегическото партньорство между България и САЩ и възможностите за двустранно сътрудничество в областта на инвестициите, отбраната и енергетиката, написа в Екс държавният глава.

България е ключов партньор на САЩ в укрепването на сигурността, стабилността и икономическия просперитет в региона, заяви Смит по време на третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ в Министерския съвет по-рано днес.