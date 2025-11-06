Всички демокрации са отговорни една за друга, заяви президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси

Всички демокрации са отговорни една за друга, каза Соломон Паси - президент на Атлантическия клуб, на международна конференция, посветена на сигурността, дезинформацията и укрепването на устойчивостта във веригите за доставки в отношенията Тайван - ЕС. Организатор е Атлантическият клуб на България, в партньорство с Представителството на Тайпе в Гърция и Министерството на външните работи на Република Китай (Тайван).

По думите му това означава, че България е отговорна за Тайван, Европейският съюз е отговорен за Тайван и обратното. Тайван е отговорен за останалите демокрации по света. Това е аналог на член 5 от Северноатлантическия договор (НАТО - бел.а.), който казва, че ако една страна бъде нападната, всички ние сме нападнати, посочи Паси.

На днешната конференция ще обсъждаме устойчивостта и дезинформацията. Бихме искали да извлечем заключения от войната срещу Украйна. Като споменавам Украйна, това отново е принципът „Една демокрация“. Когато има конфликт между една демократична страна и една диктаторска страна, инстинктите ни ни подтикват да подкрепим демокрацията, каза Паси.

Силно вярвам, че би било добра идея да се постигне споразумение между НАТО и САЩ, при което ние като НАТО частично да заместим някои от американските войски, разположени както в Корея, така и в Япония. Това ще бъде много важно за мира в Тихия океан и в глобален план, каза още Паси.

Соломон Паси цитира и думи на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, Китай няма да предприеме военни действия срещу Тайван, докато той е на поста си.

Доналд Тръмп заяви, че китайският президент Си Цзинпин му е дал уверения, че Пекин няма да предприеме действия по отношение на отдавна заявената си цел за обединяване с Тайван, докато републиканският лидер е на власт, предаде Асошиейтед Прес на 2 ноември.