ФЕНА: Босна и Херцеговина е на крачка от отключването на 1 милиард евро чрез Програмата за реформи, каза еврокомисарят Марта Кос

Много съм доволна, че босненските политици показаха спешно необходимото единство и отговорност. С приемането на Програмата за реформи Босна и Херцеговина направи ключова стъпка към отключването на подкрепа от Европейския съюз в размер до един милиард евро, каза пред ФЕНА еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Тя отбеляза, че по време на посещението си в страната миналата седмица е заявила ясно пред парламента на Босна и Херцеговина, че политическата бездействие има реални последици и е предупредила, че страната е изправена пред риска да пропусне възможностите, предлагани от Европейския план за растеж.

„Решението за приемане на документа „Програма за реформи“ се отнася не само до финансите, които Босна и Херцеговина ще получи чрез Плана за растеж. Става въпрос за очакванията на гражданите и предоставяне на осезаеми ползи от европейската интеграция за гражданите и бизнеса – край на таксите при изпращане на пари от ЕС към Босна и Херцеговина, край на таксите за роуминг, повече бизнес възможности, модерни училища за младите хора и по-достъпна енергия за домакинствата и компаниите. Във всички тези области ще подобрим и регионалното сътрудничество с други страни от Западните Балкани“, каза Кос.

Тя отбеляза, че по време на посещението ѝ в Босна и Херцеговина гражданите са ѝ казали, че искат по-добър живот и че Планът за растеж на ЕС може да направи това възможно.

„Но ключът са реформите. Приемането на Програмата показва, че Босна и Херцеговина може да постигне резултати и Европа е готова да предостави подкрепа“, подчерта тя, потвърждавайки личния си ангажимент и ангажимента на Европейската комисия за подкрепа на Босна и Херцеговина по пътя ѝ за членство в ЕС, с надеждата, че следващите стъпки ще бъдат предприети още тази година.

На 30 септември Министерският съвет на Босна и Херцеговина прие Програма за реформи, документ, който е предварително условие за получаване на около 900 милиона евро под формата на заеми с благоприятни условия и безвъзмездни средства от Плана за растеж на ЕС. Това е част от пакет от 6 милиарда евро, предложен от ЕС на страните от региона за ускоряване на тяхното развитие и интеграция.

Преди да бъде изплатен първият транш от средствата, Босна и Херцеговина трябва да изпълни няколко условия, свързани със спазването на върховенството на закона, демокрацията, институционалните реформи и предотвратяването на корупцията и конфликта на интереси, както и да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че средствата не се използват неправомерно.

