АНА-МПА: Гърция продължава да представя силни аргументи за връщане на скулптурите от Партенона, каза гръцкият президент Тасулас

Президентът на Република Гърция Константинос Тасулас прие председателите на Националните комитети за връщането на скулптурите на Партенона, като в срещата участва и министърът на културата Лина Мендони, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Тасулас отбеляза, че усилията им по света са създали благоприятна вълна от обществено мнение в подкрепа на виждането за връщането на скулптурите от Партенона. „Въздействието върху общественото мнение във вашите страни, особено във Великобритания, е едно от ключовите условия за успеха на нашата цел“, каза той, добавяйки, че връщането не е въпрос на победа или поражение. „Никой няма да бъде победен, ако скулптурите бъдат върнати и събрани отново, защото това искане принадлежи на световната културна общност и в крайна сметка е универсално“, добави той.

Гръцкият президент също така подчерта, че Гърция продължава да дава силни аргументи за искането си с ясни доказателства за силната си воля и доказаната способност да защитава, съхранява, изтъква и управлява скулптурите по най-добрия и научно и технически подходящ начин. Тасулас подчерта, че от десетилетия Гърция прилага образцова и възхитителна програма за консервация, реставрация и рехабилитация на всички паметници на Акропола, включително Партенона.

„Гърция създаде и новия Музей на Акропола, музей, посветен на тези паметници, проектиран, построен и оборудван според най-съвременните стандарти, за да подслони скулптурите при възможно най-добрите условия след връщането им. По този начин страната опроверга последния аргумент на Британския музей, че Гърция не разполага с подходящи и достойни съоръжения. Вече минаха 16 години на изключително успешно функциониране на този музей, който е сред най-важните, разпознаваеми, популярни и посещавани музеи в света“, каза Тасулас.

Той повтори, че гръцката страна последователно изразява искреното си намерение да съдейства и да сътрудничи с Британския музей, така че връщането на скулптурите от Партенона да не създаде празнина в неговите колекции и изложбената му програма. В замяна Гърция предлага постоянни и редовно подновявани временни изложби и заемане на антики с висок престиж, художествена стойност и историческо значение.

Международната асоциация за връщане на скулптурите на Партенона (IARPS) обединява 20 национални комитета от 18 държави и подкрепя усилията на гръцкото правителство.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)