Подробно търсене

Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС и страните със споразумения за свободна търговия

Петър Къдрев
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС и страните със споразумения за свободна търговия
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС и страните със споразумения за свободна търговия
Снимка: Martin Meissner, AP / архив. Изображението е илюстративно.
Истанбул,  
22.09.2025 10:08
 (БТА)

Министерството на търговията на Турция обяви днес нови мита върху вноса на автомобили, като определи ставки от до 30 процента или до 8500 долара на автомобил според модела и категорията, съобщи „Тюркийе тудей“.

Митата засягат вноса на автомобили от страни извън Европейския съюз и страните, с които Турция има споразумения за свободна търговия. Новите ставки ще влязат в сила след 60 дни.

Министерството обясни, че мярката има за цел да защити местното производство от засилващия се импортен натиск и нелоялна конкуренция.

Освен това се отбелязва промяната в тенденциите на световните пазари и вериги за доставки, както и засилването на протекционистичните политики в глобален мащаб. „В светлината на глобалните търговски войни и засилването на протекционизма стана необходимо да защитим нашия сектор от засилващия се натиск на вноса“, пише в съобщението на турското министерство.

Очаква се решението да засегне вноса на известни световни марки, които не се произвеждат в Турция, като японските „Тойота“, „Хонда“ и „Нисан“, южнокорейските „Хюндай“ и „Киа“, както и електрическите автомобили на американската „Тесла“ и китайската BYD.

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:27 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация