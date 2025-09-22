Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС и страните със споразумения за свободна търговия

site.btaТурция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС и страните със споразумения за свободна търговия
Министерството на търговията на Турция обяви днес нови мита върху вноса на автомобили, като определи ставки от до 30 процента или до 8500 долара на автомобил според модела и категорията, съобщи „Тюркийе тудей“.
Митата засягат вноса на автомобили от страни извън Европейския съюз и страните, с които Турция има споразумения за свободна търговия. Новите ставки ще влязат в сила след 60 дни.
Министерството обясни, че мярката има за цел да защити местното производство от засилващия се импортен натиск и нелоялна конкуренция.
Освен това се отбелязва промяната в тенденциите на световните пазари и вериги за доставки, както и засилването на протекционистичните политики в глобален мащаб. „В светлината на глобалните търговски войни и засилването на протекционизма стана необходимо да защитим нашия сектор от засилващия се натиск на вноса“, пише в съобщението на турското министерство.
Очаква се решението да засегне вноса на известни световни марки, които не се произвеждат в Турция, като японските „Тойота“, „Хонда“ и „Нисан“, южнокорейските „Хюндай“ и „Киа“, както и електрическите автомобили на американската „Тесла“ и китайската BYD.
/ПК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина