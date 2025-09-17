Новата учебна година в неделното училище "Любен Каравелов" в Белград започна с песента "Върви, народе възродени"

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
БТА, Белград (17 септември 2025) С песента “Върви, народе възродени” бе открита новата учебна година в българското неделно училище “Любен Каравелов” в Белград. Учениците и техните родители се събраха в салоните на българската дипломатическа мисия в сръбската столица, където бяха приветствани от Н.Пр. Петко Дойков.Снимка: кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева (ВЯ)
Новата учебна година за  неделното училище "Любен Каравелов" в сръбската столица Белград бе официално открита  тази вечер с песента "Върви, народе възродени", която прозвуча в салоните на българската дипломатическа мисия в Белград.

Българският посланик Н. Пр Петко Дойков отправи специално приветствие към учениците, родителите и учителите в неделното училище. 

"Това е песен, която слушам повече от 50 години и тя винаги предизвиква много положителни емоции, защото е свързана със създателите на българската азбука. Аз ви пожелавам и вие да я слушате повече от 50 години и да изпитвате същите силни емоции. Гордея се, че тази година има записани нови 30 ученици, които ще учат в българското неделно училище "Любен Каравелов", което съществува вече повече от 10 години,  и ви пожелавам първо да бъдете  здрави и всички да станете  отличници. И знам, че ще го постигнете!", каза посланик Дойков в обръщението си към учениците.

"Вратите на нашето неделно училище са отворени широко за вас", каза директорът на училището Михаела Лазарова- Йоцева и призова учениците  да не бъдат мързеливи по време на обучението си.

"Предлагам всяко дете да донесе в училището по едно цвете в саксия, за което ще се грижи през цялата учебна година", каза още Йоцева.

Седмокласничката Мария обеща, че в събота в 10 часа, когато ще се проведе първото занятие за новата учебна година в неделното училище в Белград, ще донесе една червена роза в саксия.

"Ще опитам да се грижа добре за розата, може би със същото желание, което проявявам в часовете по история и география, защото са ми любимите предмети, при това ние ги изучаваме на нашия роден български език", каза Мария пред БТА.

