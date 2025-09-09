Премиерът и външният министър на Гърция се срещнаха със сина на лидера на Източна Либия ген. Халифа Хафтар

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещна с Белкасем Хафтар, генерален директор на Фонда за развитие и възстановяване на Либия и син на де факто лидера на Източна Либия ген. Халифа Хафтар, съобщиха правителствени източници, цитирани от гръцкото издание „Катимерини“.

На вчерашната среща, на която е присъствал и външният министър Йоргос Герапетритис, са обсъдени двустранните отношения, както и сътрудничеството в областта на икономиката и търговията.

Според изявление на гръцкото Министерство на външните работи посещението е било „възможност за установяване на начини за засилване на сътрудничеството в секторите на строителството, енергетиката, инвестициите и транспорта“, както и подготовка за предстоящата гръцка бизнес мисия в Бенгази по-късно тази есен.

Герапетритис е изразил задоволството си от рязкото намаляване на мигрантските потоци от Тобрук, Източна Либия, към гръцкия остров Крит след неотдавнашното му посещение в Бенгази.

На срещата е договорено да продължи обучението на представители на либийската брегова охрана в Гърция с акцент върху военноморското възпиране и контрола на миграционните потоци.

Герапетритис също така е повторил позицията на Гърция и ЕС, че меморандумът между Турция и Либия за частично разграничаване на изключителните икономически зони в Средиземно море е „невалиден и нищожен“.

Либия се опитва да се възстанови от годините на война и хаос, последвали въстанието от 2011 г. и падането на диктатора Муамар Кадафи. Понастоящем Либия е разделена между международно признатото правителство в Триполи, признато и от ООН, и паралелна администрация в източната част на страната, контролирана от семейството на Халифа Хафтар.