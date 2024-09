Аджерпрес: Програмата на започващия днес Букурещки международен фестивал за филми с танци включва над 30 събития

Десетото издание на Букурещкия международен фестивал за филми с танци (Bucharest International Dance Film Festival, BIDFF) предлага на любителите на изкуството над 30 развлекателни събития от 5 до 8 септември: четири филма с танци (национални премиери), конкурс за игрални филми, избрани от над 20 държави, шоу за съвременни танци, обиколки с екскурзовод, семинари и изложба с виртуална реалност, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на организаторите.

В основата на програмата на фестивала е филмовата секция с четири пълнометражни филма, в които танцът, тялото или движението са водещи. Те ще бъдат показани за първи път в Румъния: „Какво, по дяволите, се случи с кръв, пот и сълзи?“ (What the Hell Happened to Blood, Sweat & Tears?); „Одисея на тялото“ (Body Odyssey); „Спомени за горящо тяло“ (Memories of a Burning Body); „Това е бална зала“ (This is Ballroom).

Тазгодишната тема на фестивала „Картографиране на тела“ (Mapping Bodies), включва няколко еднократни събития: ретроспективна прожекция на късометражни филми за танци, наградени в предишните девет издания на Международния танцов филмов фестивал в Букурещ, прожекции извън конкурса, обиколки с екскурзовод, които свързват участниците с места в Букурещ, където хореографката Адина Чезар е обучавала, танцувала и творила, както и прожекцията на късометражните филми, победители в тазгодишния конкурс.

Изложбата с виртуална реалност по време на фестивала ще представи творби на художници, които са показвани на известни кино фестивали като например фестивалите в Кан или Венеция.

Журито е в състав: Лусия Каролина де Риенцо (вицепрезидент на COORPI и продуцент на танцови проекти, дигитално изкуство и танцови филми), Фу ​​Ле (хореограф, изпълнител и режисьор, директор на компанията Tetrapode, асоцииран артист в Istres Dance House, Франция), Изток Ковач (артистичен директор на Културен център EN-KNAP Productions) и Спански Борци (хореограф, педагог, творец и международно признат изпълнител на съвременни танци от Словения).

Букурещкият международен фестивал за филми с танци се организира от Tangaj Collective Association и е съфинансиран от администрацията на Националния културен фонд – AFCN и кметството на Букурещ чрез ARCUB по програмата „Букурещ 565. Градски връзки“ 2024 г.

