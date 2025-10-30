Афганистан и Пакистан се съгласиха да подновят преговорите си в Истанбул, според източниците

Афганистан и Пакистан ще подновят преговорите си в Истанбул за постигане на дългосрочно примирие, ден след като Исламабад обяви, че преговорите са приключили с неуспех, предаде Ройтерс, като се позоваха на официални лица.

Двете страни са се съгласили да подновят преговорите по настояване на домакина Турция. Преговорните екипи на двете страни в момента са в Истанбул, съобщиха двама от източниците.

Афганистанските талибани, пакистанската армия и външно министерство не отговориха веднага на исканията за коментар.

Десетки хора бяха убити този месец по границата между Афганистан и Пакистан в най-тежките сблъсъци, откакто афганистанските талибаните взеха властта в столицата Кабул през 2021 г.

Двете страни се съгласиха на примирие, договорено в Доха на 19 октомври, но не успяха да намерят обща позиция във втория кръг от преговори, водени с посредничеството на Турция и Катар в Истанбул, съобщиха афганистански и пакистански източници във вторник пред Ройтерс.