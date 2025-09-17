Изследване показва, че мнозинството от хората в Германия са притеснени за социалното единство

Мнозинството от хората в Германия са притеснени за социалното единство, съгласно изследване публикувано от обществените радио- и телевизионни оператори А Ер Де (ARD), Цет Де Еф (ZDF) и Дойчландрадио (Deutschlandradio), предаде ДПА.

Около 76% от анкетираните са напълно или в голяма степен съгласни с твърдението, че социалното единство е застрашено. Само един от трима е много или по-скоро доволен от сегашното състояние на демокрацията в Германия.

Хората не изпитват сериозни колебания за формата на управление. Според изследването 82% от анкетираните подкрепят идеята за демокрацията.

Изследването поставя и въпроса кои социални институции подпомагат общественото единство. Обществените медии се наредиха на четвърта позиция от 12 възможни, като преди тях са спортните клубове, научните организации и Федералният конституционен съд. На последните места се нареждат политическите партии и църквите.

Петдесет и три процента от анкетираните са изразили мнение за по-скоро висок или особено висок принос на А Ер Де, Цет Де Еф и Дойчландрадио.

„В ролята на обществени радио- и телевизионни оператори имаме особена отговорност, що се отнася до социалното единство“, заяви днес директорът на Цет Де Еф Норберт Химлер. „Разбира се, ние сме длъжни да идентифицираме проблемите и да докладваме за конфликти. Трябва обаче и да правим възможен диалогът в обществото. Искаме да бъдем слушатели, искаме да бъдем медиатори, искаме да бъдем строители на мостове“, изтъкна той.

Обществените радио- и телевизионни оператори в Германия се финансират чрез такса, която всички домакинства трябва да плащат.