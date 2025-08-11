ПТИ: Полицията в Делхи задържа Рахул Ганди и още около 30 депутати от опозицията, опитали да влязат в централата на избирателната комисия без разрешение

Полицията в Делхи съобщи, че е задържала лидерa на опозиционната партия "Индийски национален конгрес" (ИНК) Рахул Ганди и още около 30 депутати, които са участвали в протестно шествие до централата на избирателната комисия, предаде новинарска агенция ПТИ.

Протестиращите се обявиха срещу т. нар. специална интензивна ревизия на избирателните списъци в северния щат Бихар. Според опозиционните политици, целта на тази ревизия е да се манипулират избирателните списъци преди изборите за местен парламент, които ще се произведат през октомври или ноември.

Освен Рахул Ганди, полицията задържа и майка му - Приянка Ганди Вадра, лидерът на "Шив Сена" Санджай Раут и Сагарика Госе от "Общоиндийския Тринамул конгрес", заяви служител на силите на реда. Те са отведени в полицейския участък на "Сансад Марг" ("Парламентарната улица"). Причината за арестите е, че избирателната комисия е издала разрешителни за влизане в централата ѝ на едва 30 депутати, но пред сградата са пристигнали "голям брой" протестиращи.

Полицията също така каза, че не е било подавано официално искане за разрешение на протестно шествие до централата на избирателната комисия.

Опозиционните лидери са планирали шествие до един от входовете на парламента. Те са са искали да предадат на избирателната комисия меморандум във връзка със специална щателна ревизия на избирателните списъци в Бихар.

"Депутатите бяха информирани, че само 30 депутати могат да влязат в сградата на избирателната комисия. Ще ги допуснем, след като получим имената им", заяви висш полицейски служител.

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и ПТИ)