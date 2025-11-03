ПТИ: Индийският премиер трябва да създаде „Министерство на обидите“, заяви Приянка Ганди

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Генералният секретар на опозиционната партия Индийския национален конгрес (ИНК) Приянка Ганди. Снимка: AP Photo/Anupam Nath
Делхи,  
03.11.2025 14:22
 (БТА)

Генералният секретар на опозиционната партия Индийския национален конгрес (ИНК) Приянка Ганди се присмя над твърденията на премиера Нарендра Моди, че опозицията обижда страната, настоявайки, че самият министър-председател трябва да основе ново министерство – Министерство на обидите, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

По време на предизборен митинг в североизточния щат Бихар, Приянка Ганди предприе една от най-пламенните си атаки до момента срещу премиера Моди, обвинявайки го, че отклонява общественото внимание от безработицата, корупцията и бедността, като постоянно напада опонентите си.

„Вместо да говори за развитие, премиерът продължава да обвинява всеки опозиционер, че обижда страната. Нека формира ново министерство – Министерство на обидите, защото изглежда, че правителството му се е фокусирало най-вече върху тях“, заяви тя, предизвиквайки бурни скандирания от тълпата.

Забележките ѝ следват обвиненията на Моди към ИНК и произлязлата от Бихар опозиционна Национална народна партия, че са обидили религиозния празник Чатх и че се занимават с купуване на гласове.

„Когато се опитате да зададете въпрос на премиера, той или обикаля света, или започва да се жалва, че всички го обиждат. Вместо това, той трябва да отговаря пред жителите на Бихар за злоупотребите в щата“, заяви Ганди, отправяйки остри критики към премиера. Тя сравни настоящата ситуация в страната с колониалните времена, отбелязвайки, че „при управлението на Моди, както и при управлението на британците, когато зададеш въпрос, или те убиват, или те пребиват от бой, но никога не ти дават отговор“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)

/ГГ/

