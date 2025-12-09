Иранската държавна телевизия призна, че е допуснала грешки при отразяването на войната с Израел

Генералният директор на Иранското държавно радио и телевизия (ИРИБ) Пейман Джебели призна, че медията е допуснала грешки в отразяването на войната с Израел, съобщи ДПА.

"Навредихме на нашата достоверност", каза Джебели пред студенти, цитиран от иранския в. "Ентехаб". Той посочи, че телевизията е съобщила невярна информация за свален изтребител Ф-35. "Служител ни информира, че това се е случило и ние го съобщихме. По-късно обаче се оказа, че информацията не е надеждна", обясни Пейман Джебели.

Конфликтът между Израел и Иран се изостри през юни, когато в продължение на 12 дни Израел нанесе заедно със САЩ удари срещу ирански цели, включително военни и цивилни, както и срещу обекти от ядрената инфраструктура. Досега няма потвърдени случаи за свалянето на изтребител Ф-35 по време на тези атаки, отбелязва ДПА.

ИРИБ се смята за пропаганден канал на правителството в Техеран. През 2022 г. медията и ръководителят ѝ бяха санкционирани от Европейския съюз заради ограничаване на свободния информационен поток и съучастие в нарушения на човешките права.

По време на атаките през юни Израел бомбардира и централата на ИРИБ.