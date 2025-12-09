Подробно търсене

Иранската държавна телевизия призна, че е допуснала грешки при отразяването на войната с Израел

Атанаси Петров
Иранската държавна телевизия призна, че е допуснала грешки при отразяването на войната с Израел
Иранската държавна телевизия призна, че е допуснала грешки при отразяването на войната с Израел
Илюстративна снимка: АП/Vahid Salemi
Техеран,  
09.12.2025 19:51
 (БТА)
Етикети

Генералният директор на Иранското държавно радио и телевизия (ИРИБ) Пейман Джебели призна, че медията е допуснала грешки в отразяването на войната с Израел, съобщи ДПА.

"Навредихме на нашата достоверност", каза Джебели пред студенти, цитиран от иранския в. "Ентехаб". Той посочи, че телевизията е съобщила невярна информация за свален изтребител Ф-35. "Служител ни информира, че това се е случило и ние го съобщихме. По-късно обаче се оказа, че информацията не е надеждна", обясни Пейман Джебели.

Конфликтът между Израел и Иран се изостри през юни, когато в продължение на 12 дни Израел нанесе заедно със САЩ удари срещу ирански цели, включително военни и цивилни, както и срещу обекти от ядрената инфраструктура. Досега няма потвърдени случаи за свалянето на изтребител Ф-35 по време на тези атаки, отбелязва ДПА.

ИРИБ се смята за пропаганден канал на правителството в Техеран. През 2022 г. медията и ръководителят ѝ бяха санкционирани от Европейския съюз заради ограничаване на свободния информационен поток и съучастие в нарушения на човешките права.

По време на атаките през юни Израел бомбардира и централата на ИРИБ.

/ЛМ/

Свързани новини

21.11.2025 00:29

Външният министър на Иран: След юнската война отбранителното сътрудничество между Москва и Техеран се задълбочи

Русия оказа голяма подкрепа на Иран по време на войната през юни с Израел, след което взаимодействието между Москва и Техеран в областта на отбраната се засили, заяви в интервю за британското списание "Икономист" министърът на външните работи на Иран.
20.11.2025 18:03

Иран отказва достъп на МААЕ до бомбардирани ядрени обекти без споразумение с агенцията

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Международната агенция за атомна енергия няма да получи достъп до иранските ядрени обекти, които бяха бомбардирани по време на войната с Израел през юни, докато не бъде постигнато споразумение с агенцията, съобщи Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:17 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация