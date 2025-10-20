Мароко е новият световен шампион по футбол за младежи до 20 години след успех над Аржентина на финала

Отборът на Мароко е новият световен шампион по футбол за младежи до 20 години, след като на финала в Сантяго (Чили) победи Аржентина с 2:0.

Ясир Забири откри резултата в 12-ата минута след изпълнение на свободен удар, а 17 минути по-късно удвои преднината на своите, засичайки топката от близо в мрежата.

Така мароканците стават първата арабска страна, която печели световната титла в тази възрастова група. Шестима от всичките 21 футболисти в групата на новите световни шампиони играят в местното първенство, докато останалите 15 са в Европа.

След като вкара технично от фаул, Забири накара аржентинците да догонват в резултата за първи път на турнира. В 29-ата минута Отман Маама, който е футболист на Уотфорд, проби по тъча и сервира за Забири, който удвои.

Веднага след второто попадение треньорът на Аржентина Диего Пласенте направи двойна смяна, за да промени динамиката, но до края на първата част кой знае какви положения нямаше. През втората част обаче Аржентина взе контрола и направи убийствените 71 % владеене на топката, но вратарят Ибрахим Гомис и защитата пред него се справиха.

Аржентина губи втори финал при осем участия в тази възраст. Единственото друго поражение е от Бразилия през 1983-а година.

На третото място е Колумбия, която в малкия финал победи Франция с 1:0.