Христо Бонински
Ювентус ще се опита да отмъкне вратаря на Милан Майк Менян като свободен агент
Снимка: AP Photo/Thibault Camus
Торино,  
10.10.2025 15:00
Ювентус е превърнал вратаря на Милан Майк Менян в основната си трансферна цел за следващото лято, когато френският национал става свободен агент, пише "Гадзета дело Спорт". Грандът от Торино ше се опита да се възползва от трудните преговори между Менян и Милан, които не са довели до продължение на контракта.

Челси също имаше интерес към Майк Менян през лятото, но той предпочете да остане в Милан при новия треньор Масимилиано Алегри. Байерн Мюнхен също гледа към френски вратар като евентуален заместник на непоклатимия за момента Мануел Нойер. 

