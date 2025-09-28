Крайният резултат е заслужен, смята наставникът на Славия Златомир Загорчич след равенството със Спартак 1918 Варна

Изказване на треньора на Славия Златомир Загорчич след срещата от 10-ия кръг на Първа лига между Спартак 1918 Варна и столичния тим, завършила 1:1.

Златомир Загорчич (треньор на Славия) – „Мисля, че в самото начало на мача започнахме добре. Контролирахме си нещата. Имаше някои ситуации, в които направихме някои грешки или позволихме на противника да отправя удари от далеч. Ситуациите, които ние направихме трябваше много по-добре и по-бързо да отиграваме и да изпреварим противника, и по тази начин евентуално да отбележим гол. Може би тогава щеше да има спокойствие у футболистите, щяха да са по-сигурни и ще изиграят мача със самочувствие.

Получихме гола в края на продължението, след една голяма грешка, която направихме. Обясняваме, че трябва да внимаваме към човека, който трябва да се пази. Върнахме се в мача с този гол и взехме една точка, като се надявам другите мачове да ги изиграем с малко по-голямо самочувствие и разбира се да си вземем трите точки.

Не, с абсолютно нищо не ни изненада Спартак. Знаехме абсолютно всичко, начина, по който ще действат. Ние се опитвахме, това ми е най-големият проблем – когато отборът е по-прибран, много трудно да правим голови положения. Да, има много ситуации, в които вземаме лоши решения в последния пас в пеналта. Удари от далеч опитваше само Иван Минчев. Иска ме се и другите хора да се опитват да го правят, а не само той.

За мен много грозен мач изиграхме и ние, и Спартак Варна. И като погледнем - крайният резултат е заслужен.“