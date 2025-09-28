Крайният резултат е заслужен, смята наставникът на Славия Златомир Загорчич след равенството със Спартак 1918 Варна

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
На снимката треньорът на Славия Златомир Загорчич след срещата на неговия тим срещу Спартак 1918 Варна, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
28.09.2025 19:09
 (БТА)

Изказване на треньора на Славия Златомир Загорчич след срещата от 10-ия кръг на Първа лига между Спартак 1918 Варна и столичния тим, завършила 1:1.

Златомир Загорчич (треньор на Славия) – „Мисля, че в самото начало на мача започнахме добре. Контролирахме си нещата. Имаше някои ситуации, в които направихме някои грешки или позволихме на противника да отправя удари от далеч. Ситуациите, които ние направихме трябваше много по-добре и по-бързо да отиграваме и да изпреварим противника, и по тази начин евентуално да отбележим гол. Може би тогава щеше да има спокойствие у футболистите, щяха да са по-сигурни и ще изиграят мача със самочувствие.

Получихме гола в края на продължението, след една голяма грешка, която направихме. Обясняваме, че трябва да внимаваме към човека, който трябва да се пази. Върнахме се в мача с този гол и взехме една точка, като се надявам другите мачове да ги изиграем с малко по-голямо самочувствие и разбира се да си вземем трите точки.

Не, с абсолютно нищо не ни изненада Спартак. Знаехме абсолютно всичко, начина, по който ще действат. Ние се опитвахме, това ми е най-големият проблем – когато отборът е по-прибран, много трудно да правим голови положения. Да, има много ситуации, в които вземаме лоши решения в последния пас в пеналта. Удари от далеч опитваше само Иван Минчев. Иска ме се и другите хора да се опитват да го правят, а не само той.

За мен много грозен мач изиграхме и ние, и Спартак Варна. И като погледнем - крайният резултат е заслужен.“

/КМ/

