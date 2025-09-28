Подробно търсене

"Поздравявам футболистите, бориха се и показаха добра игра", каза треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
На снимката треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след мача на отбора си срещу Славия, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
28.09.2025 18:54
 (БТА)

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след срещата от 10-ия кръг на Първа лига между варненския тим и Славия, завършила 1:1.

Гьоко Хаджиевски (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Да, бях подготвил смените преди изравнителния гол. Една минутка, трябваше още една минутка, защото имахме последна смяна. Една направихме в началото на мача на Деян Лозев, втората смяна също беше принудителна, травмата на Даниел Иванов я покрихме с опорен халф – Емил Янчев, за да сме малко по-сигурни. Чудех се какво да направим, защото защитата играеше добре, по-напред Емил Янчев беше свеж… Нападателите тичат напред, връщат се и нормално да се уморят.

Славия губеше мача с 0:1 и нямаше друг начин освен с дълги топки. Просто ни липсваше една минутка късмет. Но знаете какъв е футболът – ние вкарахме гол на Ботев Враца в 93-94 минута. Понякога във футбола каквото и да мислиш, каквото и да правиш – съдбата е такава. На мен ми е тъжно, поздравявам футболистите, те се бориха, показаха добра игра, имахме голови положения. Славия е опитен отбор, независимо че са в дъното на класирането. Имаха добри мачове, не са лош отбор. Ние с нищо не бяхме по-слаби от Славия, напротив имахме големи шансове и превъзходство да спечелим този мач.

Няма причина ние да не продължим с още по-голяма мотивация, точка по точка. Можем да спечелим точки от други мачове, за мен е важно, че много млади футболисти играят добре и дават всичко от себе си. Ние показваме, че няма да се предаваме и трябва да покажем, че Спартак е стабилен.“

/КМ/

