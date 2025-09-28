"Поздравявам футболистите, бориха се и показаха добра игра", каза треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след срещата от 10-ия кръг на Първа лига между варненския тим и Славия, завършила 1:1.

Гьоко Хаджиевски (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Да, бях подготвил смените преди изравнителния гол. Една минутка, трябваше още една минутка, защото имахме последна смяна. Една направихме в началото на мача на Деян Лозев, втората смяна също беше принудителна, травмата на Даниел Иванов я покрихме с опорен халф – Емил Янчев, за да сме малко по-сигурни. Чудех се какво да направим, защото защитата играеше добре, по-напред Емил Янчев беше свеж… Нападателите тичат напред, връщат се и нормално да се уморят.

Славия губеше мача с 0:1 и нямаше друг начин освен с дълги топки. Просто ни липсваше една минутка късмет. Но знаете какъв е футболът – ние вкарахме гол на Ботев Враца в 93-94 минута. Понякога във футбола каквото и да мислиш, каквото и да правиш – съдбата е такава. На мен ми е тъжно, поздравявам футболистите, те се бориха, показаха добра игра, имахме голови положения. Славия е опитен отбор, независимо че са в дъното на класирането. Имаха добри мачове, не са лош отбор. Ние с нищо не бяхме по-слаби от Славия, напротив имахме големи шансове и превъзходство да спечелим този мач.

Няма причина ние да не продължим с още по-голяма мотивация, точка по точка. Можем да спечелим точки от други мачове, за мен е важно, че много млади футболисти играят добре и дават всичко от себе си. Ние показваме, че няма да се предаваме и трябва да покажем, че Спартак е стабилен.“