Наставникът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски: "Играхме дисциплинирано, нашата амбиция е на бъдем стабилен тим в първенството"

Наставникът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски беше доволен от играта на своя тим и победата като гост на Монтана с 2:1 в среща от деветия кръг на Първа лига.

"Знаехме, че Монтана е в подем, три поредни победи, 9 точки . . . Те са добър отбор, имат качествени футболисти, но ние играхме дисциплинирано и показваме от мач на мач, че сме сериозен отбор. Ние имаме много млади футболисти, много нови футболисти, футболисти, които не бяха титуляри през изминалия сезон, но единството в отбора и в клуба показва, че сме на прав път и тази победа ще ни даде повече мотивация още повече да се движим напред, а не са си мислим, че сме вече готов отбор", каза Хаджиевски.

"Почнахме трудно, нямахме състав, имаше много млади момчета, а аз дойдох една седмица преди началото на шампионата. В защита със завръщането на Грънчов придобихме по-голяма сигурност, в средата на терена всички лежи на много млади футболисти, в нападение дойдоха няколко футболисти и така постепенно правехме състава, за да имаме във всички линии добър баланс. И в миналия мач с Арда показахме и днес се потвърди, че имаме възможности. Не казвам, че сме готов, много добър отбор - нашата амбиция е да бъдем стабилен тим в лигата", завърши треньорът.