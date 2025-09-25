Старши треньорът на Малмьо след загубата от Лудогорец в Лига Европа: "Разочарован съм, но сами сме си виновни"

Старши треньорът на Малмьо - Хенрик Ридстрьом, призна, че е много разочарован след домакинската загуба с 1:2 от Лудогорец в първия кръг от основната фаза на футболния турнир Лига Европа:.

"Разочарован съм, но основната част от тази загуба се дължи на нас. Лудогорец, разбира се, е добър отбор. Това при проличаваше особено при бързината, с която осъществяват транзицията между линиите в отделните ситуации, но като цяло ние сами сме си виновни. Допуснахме много елементарна индивидуална грешки в защита, което доведе до дузпата за тях. При 0:2 извършихме ненужно нарушение, а при центрирането след това отново не се отбранявахме добре в наказателното поле. Надявахме се в тези мачове да не се окажем в позиция, в която трябва да догонваме в резултата, но още в първия това се получи и беше трудно. Наясно съм, че понякога играчите вземат грешни решения, друг път това правим ние треньорите. Но за съжаление в последно време редовно си патим от тях", коментира Ридстрьом, визирайки, че отборът има само една победа в последните си пет официални срещи, а в първенството на Швеция падна до шестата позиция в класирането след четири двубоя без успех.

"През второто полувреме успяхме са намалим изоставането си, но пак много лесно позволявахме на съперника да разгърне контраатаките си. Пресата ни не беше добра. Имах чувството, че въобще не сме говорили по този въпрос преди мача. След 1:2 имахме време поне да стигнем до изравняване, но така и не успяхме да натиснем достатъчно, за да поставим под по-сериозно напрежение противника. Трябва да работим върху много аспекти на играта. Пресата, която често ни е позволявала да контролираме срещите ни, но този път не се получи, трябваше да бъде много по-добра. Сякаш се бяхме разделили на линии", допълни той.

"Разбирам и разочарованието на привържениците ни. Сега ще трябва да се концентрираме, за да направим серия от победи в следващите ни срещи. Вярвам, че разполагам с група от играчи, които в момента имат затруднения, но разполагат с необходимите качества, за да излязат от тази ситуация. Убеден съм, че ще успеят", каза още той.

Малмьо гостува на чешкия Виктория Пилзен във втория кръг на Лига Европа на 2 октомври, докато Лудогорец приема испанския Бетис.

