Мартин Минчев реализира два гола за победата на Краковия срещу Лечна за купата на Полша

Асен Даскалов
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (ПК)
Варшава,  
24.09.2025 22:39
 (БТА)

Мартин Минчев реализира два гола за победата на Краковия Краков с 5:1 като гост срещу Гурник Лечна в мач от втория кръг в турнира за купата на Полша. Българският национал започна като титуляр и се разписа в 19-ата и 37-ата минута. 

Между двете му попадения точен беше неговият съотборник Микел Майгор. Кахвех Захиролеслам и Доминик Пила също отбелязаха във вратата на Лечна в първите десет минути на втората част.

Бранислав Спачил оформи крайното 1:5 секунди преди изтичане на редовното време на срещата.

Мартин Минчев беше заменен в 46-ата минута от Кахвех Захиролеслам.

/ГК/

