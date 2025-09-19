Волейболният шампион при жените Марица (Пловдив) ще участва в международен турнир в Турция

Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) ще вземе участие в Мемориалния турнир в памет на Ахмет Гьоксу - бивш вицепрезидент на Турската волейболна федерация, съобщиха от клуба.

В надпреварата, която ще се проведе между 23 и 28 септември в турската столица Анкара, ще премерят сили общо шест отбора. Освен Марица, участие са заявили още турските Бешикташ (Истанбул), Нилюфер Беледиеспор (Бурса) и Зерен Спор (Анкара), полският Девелопрес (Жешув) и германският Потсдам.

Входът за зрители във волейболна зала "Селим Съри Таркан Зерене" е свободен, а програмата за срещите на Марица е както следва:



23.09 Зерен Спор - Марица от 11:30 ч.

24.09 Марица - Девелопрес от 14:00 ч.

25.09 Марица - Нилюфер Беледиеспор от 11:00 ч.

27.09 Бешикташ - Марица от 17:00 ч.

28.09 Потсдам - Марица от 14:00 ч.