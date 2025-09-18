Олимпийският шампион Франция отпадна от Световното първенство по волейбол след загуба от Аржентина

Двукратният олимпийски шампион Франция отпадна още в груповата фаза на Световното първенство по волейбол във Филипините. Тимът на Андреа Джани загуби от Аржентина с 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15). По този начин Аржентина завърши на първо място в Група "C", тимът на Финландия, който днес се наложи над Република Корея с 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21), е втори, а "петлите" останаха под чертата. Диагоналът Лусио Висентин отбеляза 21 точки за успеха на Аржентина, Лусиано Палонски добави 16. За Франция Тревор Клевно завърши с 14. Контузия от френския тим получи централният блокировач Бартелеми Шинениез.

В Група "А" един от фаворитите - Иран, също бе на прага на отпадането, но оцеля в петгеймов мач срещу Филипините - 3:2 (21:25, 25:21, 17:25, 25:23, 22:20). Дори в тайбрека домакините пропуснаха пет мачбола, преди Иран все пак да спечели драматично срещата. Иранците са втори в групата, където лидер е отборът на Тунис.

По-рано през деня Сърбия надигра Бразилия с 3:0 (25:22, 25:20, 25:22) и си гарантира място на осминафиналите, докато бразилците са застрашени от отпадане, ако тимът на Чехия постигне чиста победа срещу Китай по-късно.

Белгия също си гарантира първото място в Група "F" след победа над Алжир с 3:0 (25:22, 25:20, 25:12), докато Италия и Украйна ще имат директен двубой за второто място по-късно днес. Диагоналът на Белгия Фере Регерс за момента е реализатор №1 ня турнира до момента със 73 точки на актива си, като има две повече от българина Александър Николов.