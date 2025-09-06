Септември София постигна успех срещу Локомотив София

site.btaСептември София постигна успех срещу Локомотив София
Септември София победи с 1:0 Локомотив София в приятелски мач, игран на стадион "Локомотив".
Единственото попадение в срещата падна през второто полувреме от дузпа, която беше реализирана от родения през 2008 година Венислав Михайлов.
Красимир Милошев влезе в игра за Локомотив след почивката, докато неговият съотборник Доналдо Ацка се завърна на терена след дълго лечение на контузия.
Септемврийци победиха "червено-черните" с 1:0 и в мач от първенството, игран преди седмица.
