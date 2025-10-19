Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Раул Фернандес бе най-бърз във Филип Айлънд и записа първата си победа в MotoGP
Раул Фернандес / Снимка: Joel Carrett/AAPImage via AP
Филип Айлънд,  
19.10.2025 09:40
 (БТА)

Раул Фернандес (Испания, Trackhouse/Aprilia) спечели първата си победа в клас MotoGP на Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като доминираше през почти цялото състезание за Гран при на Австралия. 

Победителят от спринта Марко Бецеки (Италия, Aprilia Racing) изпревари Фабио Куартараро (Франция, Monster Energy Yamaha) още преди първия завой, а отвореното пространство позволи още на Фернандес и Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM) да заемат места в топ 3. Бецеки обаче не се задържа дълго на върха, защото трябваше да изпълнява наказание заради сблъсък с шампиона Марк Маркес (Испания, Ducati Lenovo) в Индонезия.

Италианецът все пак се пребори за третото място с впечатляващо каране, но дългата обиколка откъсна лидерите Фернандес и Фабио Ди Джанантонио (Италия, Pertamina Enduro VR46). Победител от този дуел излезе испанският пилот на Trackhouse, който спечели с разлика от 1.418 секунди. 

Победата изкачи Фернандес на десето място в класирането със 146 точки, а Ди Джанантонио е шести с 216.

Сена Ейджъс (Австралия, Liqui Moly Dunavolt Intact GP) зарадва феновете във Филип Айлънд с убедителна победа в Moto2. Той води във всяка обиколка на състезанието и завърши с 3.684 секунди пред Давид Алонсо (Колумбия, CFMoto Power Electronics ASPAR), а трети се нареди Диого Морейра (Бразилия, Italtrans Racing). 

Морейра изостава с две точки от лидера в класирането Мануел Гонсалес (Испания, Liqui Moly Dunavolt Intact GP), който бе едва седми днес.

Тазгодишният шампион Хосе Антонио Руеда (Red Bull KTM Ajo) спечели в клас Moto3 с 0.829 секунди пред друг представител на домакините - Джоел Келсо (Австралия, LevelUP-MTA). Трети завърши Алваро Карпе (Испания, CFMoto Gaviota ASPAR). 

/ХБ/

