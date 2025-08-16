Ливърпул надви Брентфорд на старта на Висшата лига с късни голове на Федерико Киеза и Мохамед Салах

Нападателите Федерико Киеза и Мохамед Салах се разписаха в последните минути и шампионът Ливърпул спечели с 4:2 срещу Борнемут в първи мач от новия сезон на английското първенство по футбол.

Новото попълнение Юго Екитике даде преднина на мърсисайдци в 49-ата минута и Коди Гакпо се разписа за 2:0 малко след началото на второто полувреме, но Борнемут не се предаде. Антоан Семеньо, който бе цел на расистка атака от трибуните през първото полувреме, намали пасива на гостите в 64-та минута и изравни 12 минути по-късно след светкавична контра, но "червените" измъкнаха победата на "Анфилд".

В 88-та минута Киеза, който се появи в игра шест по-рано, се разписа от воле след спасяване на стража Джордже Петрович при изстрел на Салах, а в добавеното време египтянинът сам оформи крайни резултат. Голмайсторът на Висшата лига бе точен след нетипичен за него пробив по лявото крило.

След това попадение Салах се изравни на четвъртото място по голове в английското първенство с Анди Коул, като и двамата имат по 187.

Първенство на Англия по футбол, мачове от първия кръг на Висшата лига:

Ливърпул - Борнемут - 4:2

по-късно днес:

Астън Вила - Нюкасъл

Брайтън - Фулъм

Съндърланд - Уест Хем

Тотнъм - Бърнли

Уулвърхемптън - Манчестър Сити

в неделя:

Нотингам Форест - Брентфорд

Челси - Кристъл Палас

Манчестър Юнайтед - Арсенал

в понеделник:

Лийдс - Евертън