Байерн Мюнхен търси ново попълнение в атака след раздялата с Кингсли Коман

Байерн Мюнхен търси заместник на напускащия в посока Саудитска Арабия Кингсли Коман и е набелязал двама играчи на Челси в списъка си с евентуални нови попълнения, съобщава Sky Sports.

Спортният директор на германския шампион Макс Еберл вижда в Кристофър Нкунку и Николас Джаксън потенциални нови придобивки за отбора.

Раздялата с ветерана Томас Мюлер и контузията на Джамал Мусиала по време на Световното клубно първенство съкратиха опциите в атака за Байерн. Клубът вече си осигури подписа на бившия футболист на Ливърпул Луис Диас, но търси и допълнителна подкрепа за водещия нападател Хари Кейн.

Все още не е ясно и дали баварският гранд ще продължи опитите си да привлече Ник Волтемаде от Щутгарт или напълно се е отказал от този трансфер.