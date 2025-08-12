Подробно търсене

Байерн Мюнхен търси ново попълнение в атака след раздялата с Кингсли Коман

Кремена Младенова
снимка: John Walton/PA via AP
Мюнхен,  
12.08.2025 13:38
 (БТА)

Байерн Мюнхен търси заместник на напускащия в посока Саудитска Арабия Кингсли Коман и е набелязал двама играчи на Челси в списъка си с евентуални нови попълнения, съобщава Sky Sports.

Спортният директор на германския шампион Макс Еберл вижда в Кристофър Нкунку и Николас Джаксън потенциални нови придобивки за отбора.

Раздялата с ветерана Томас Мюлер и контузията на Джамал Мусиала по време на Световното клубно първенство съкратиха опциите в атака за Байерн. Клубът вече си осигури подписа на бившия футболист на Ливърпул Луис Диас, но търси и допълнителна подкрепа за водещия нападател Хари Кейн.

Все още не е ясно и дали баварският гранд ще продължи опитите си да привлече Ник Волтемаде от Щутгарт или напълно се е отказал от този трансфер.

/КМ/

Свързани новини

10.08.2025 16:11

Президентът на Байерн (Мюнхен) Херберт Хайнер отказа да коментира спекулации за Кингсли Коман и няма да търси нов финансов директор за клуба

В Байерн (Мюнхен) не виждат причина да се занимават със спекулации като тези за трансфер на крилото Кингсли Коман, който може да напусне отбора заради оферта от саудитския клуб Ал Насър. В момента нямам намерение да се занимавам със спекулации. Но
02.07.2025 19:27

Полузащитникът на Байерн Мюнхен Кингсли Коман поднови тренировки преди четвъртфиналите на Световното клубно първенство

Атакуващият полузащитник на Байерн Мюнхен Кингсли Коман поднови тренировки днес, след два дни почивка и изглежда готов да се изправи срещу бившия си отбор Пари Сен Жермен на четвъртфиналите на Световното клубно първенство в събота

Към 14:07 на 12.08.2025 Новините от днес

