Кингсли Коман иска да продължи в Байерн Мюнхен, въпреки офертата от Ал-Насър

Кингсли Коман иска да продължи кариерата си в Байерн Мюнхен, въпреки отправеното предложение от Ал-Насър.

Клубът от Саудитска Арабия е започнал преговори с Байерн относно евентуалния трансфер. Предложената заплата на френския национал е между 20 и 25 милиона евро на сезон с контракт до 2028 година.

29-годишният Коман играе при баварците от десет сезона и вероятно съвсем скоро ще иска да смени клуба, но офертата от Саудитска Арабия не е водеща за него, съобщават германските медии в петък.

Байерн иска поне 30 милиона евро за правата на френския национал, от когото се интересуват и клубове от Европа.

През миналия сезон Кингсли Коман реализира 5 гола и подаде 4 асистенции в 28 мача от Първа Бундеслига.