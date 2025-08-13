Подробно търсене

Томас Мюлер преди да се присъедини към Ванкувър Уайткапс: "Има вълнение, но и известно напрежение"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Matthias Schrade, file
Мюнхен,  
13.08.2025 17:31
 (БТА)

Бившият футболист на Байерн Мюнхен Томас Мюлер се сбогува с Германия с кратък клип в социалната платформа "Екс" преди преминаването си в отбора от Мейджър Лийг Сокър Ванкувър Уайткапс.

"Днес е полетът ми за Ванкувър. Последна тренировка в Германия. Наистина съм развълнуван за предстоящите седмици. Хайде, напред заедно и напред Уайткапс", заяви Мюлер.

Германецът коментира пред телевизия "Скай Спорт", че е "малко нервен" от предстоящата промяна, след като игра в Байерн в продължение на 25 години.

"Това е първият път от много дълго време насам, в който се присъединявам към нов отбор. Има вълнение, но и известно напрежение", призна Мюлер.

След месеци спекулации, Томас Мюлер обяви трансфера си в Уайткапс през миналата седмица.

Световният шампион с националния тим на Германия от 2014 година не получи предложение за нов договор с Байерн Мюнхен през лятото и напусна клуба, с който спечели множество трофеи, включително требър през 2013-а и 2020 година. Той ще бъде официално представен като футболист на Уайткапс в четвъртък и се очаква да дебютира в домакинския мач срещу Хюстън Динамо в неделя.

"Реакциите бяха изключителни. Това е най-големият ангажимент, който нашият клуб някога е поемал", каза спортният директор на Ванкувър Уайткапс Аксел Шустер.



/КМ/

