Подробно търсене

Роберт Левандовски получи контузия на лявото бедро, под съмнение е за старта на сезона

Христо Бонински
Роберт Левандовски получи контузия на лявото бедро, под съмнение е за старта на сезона
Роберт Левандовски получи контузия на лявото бедро, под съмнение е за старта на сезона
Снимка: AP Photo/Miguel Oses
Барселона,  
08.08.2025 14:54
 (БТА)

Голмайсторът на Барселона Роберт Левандовски получи контузия на лявото бедро и е участието му за старта на сезона е под въпрос, обявиха в петък от каталунския клуб.

"Роберт Левандовски страда от мускулна контузия на феморалния бицепс на лявото коляно", написаха от Барселона в комюнике, без да уточняват продължителността на отсъствието на полския нападател.

36-годишният футболист със сигурност ще пропусне мача с Комо в неделя и е под въпрос за срещата в Ла Лига срещу Майорка на 16 август. 

 

 

 

 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:13 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация