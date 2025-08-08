Роберт Левандовски получи контузия на лявото бедро, под съмнение е за старта на сезона

Голмайсторът на Барселона Роберт Левандовски получи контузия на лявото бедро и е участието му за старта на сезона е под въпрос, обявиха в петък от каталунския клуб.

"Роберт Левандовски страда от мускулна контузия на феморалния бицепс на лявото коляно", написаха от Барселона в комюнике, без да уточняват продължителността на отсъствието на полския нападател.

36-годишният футболист със сигурност ще пропусне мача с Комо в неделя и е под въпрос за срещата в Ла Лига срещу Майорка на 16 август.