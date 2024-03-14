Петър Гьошарков спечели Държавното първенство по сноуборд слоупстайл в Пампорово

Петър Гьошарков от Националната спортна академия спечели златен медал при мъжете от Държавното първенство по сноуборд слоупстайл/биг еър във Фън парка в Пампорово. Симеон Митрев (Бороборд) и Кристиан Димитров (Мотен) заеха съответно второ и трето място в класирането.



При жените в слоупстайла първа е Албена Шишманова (Спорт екстрийм), пред Елица Ненчева (НСА) и Даниела Оцетова (Бороборд). Шампион при юношите до 19 години е Александър Димитров (Сноуборд общество), пред Момчил Йорданов (Сноуборд общество) и Костадин Узунов (Бороборд). При девойките победи Албена Шишманова (Спорт екстрийм), пред Натали Савова (Оутипи).

Държавен шампион при момчетата старша до 15 години е Антоний Антонов (Бороборд), пред Дамян Янчев (НСА) и Константин Комсалов (Оутипи). При девойките в същата възраст спечели Радостина Славова (Бороборд), пред Стефания Тончева (Мотен) и Емма Мутафчиева (НСА). До 13 години при момчетата победител е Деян Сивилов (Бороборд), пред Камен Докузов (Бороборд) и Христо Иванов (Сноуборд общество). При момчетата до 11 години спечели Кристиан Пенев (Бороборд), пред Стилиан Николов (Бороборд) и Славян Янчев (НСА). Шампионка при момичетата до 11 година стана Карина Демирева (Бороборд), пред Василена Трайкова (Бороборд) и Кристина Грозева (Бороборд).

При момчетата до 8 години първи е Калоян Чардаков (Бороборд). Втори е Симеон Сивилов (Бороборд), а трети остана Калоян Асенов (Мотен). При момичетата в тази възрастова група победи Анастасия Комсалова (Оутипи) пред Никол Ахтаподова (Бороборд).

В дисциплината фрийски ски слоупстайл победител е Момчил Христов (Фрийски), пред Даниел Йорданов (Фрийски) и Евгени Пенков (Фрийски). Първи в същата дисциплина при юношите до 19 години е Явор Райчев (Фрийски), пред Валентин Дайски (Фрийски) и Георги Масурски (Сноуборд общество).

В дисциплината биг еър при мъжете шампион стана Петър Гьошарков (НСА), пред Александър Димитров (Сноуборд общество) и Кристиан Димитров (Мотен). При жените първа е Албена Шишманова (Спорт екстрийм), пред Натали Савова (Оутипи), Елица Ненчева (НСА). Първи при юношите до 19 години е Александър Димитров (Сноуборд общество), пред Момчил Йорданов (Сноуборд общество и Алек Керчев (НСА). В същата възраст при девойките победителка е Албена Шишманова (Спорт екстрийм), пред Натали Савова (Оутипи) и Теодора Енчева (Спорт екстрийм). При момчетата до 15 години първи е Антоний Антонов (Бороборд), пред Дамян Янчев (НСА) и Константин Беевски (Сноуборд общество).

При момичетата до 15 години златният медал е за Радостина Слалома (Бороборд), пред Емма Мутафчиева (НСА) и Антоанет Иванова (Бороборд). Шампион при момчетата до 13 години стана Камен Докузов (Бороборд), пред Христо Иванов (Сноуборд общество) и Деян Сивилов (Бороборд). До 11 години при момчетата спечели Славян Янчев (НСА), пред Стилиан Николов (Бороборд) и Филип Молина (Бороборд). Първа при момичетата до 11 години е Карина Демирева (Бороборд), пред Василена Трайкова (Бороборд) и Зорница Сивилова (Бороборд).

На първо място при момичетата до 11 години е Анастасия Комсалова (Оутипи), пред Никол Ахтаподова (Бороборд), а при момчетата в тази възраст победи Колоян Асенов (Мотен), пред Ян Димитров (Оутипи) и Симеон Сивилов (Бороборд). В дисциплината биг еър фрийски първи е Евгени Пенков (Фрийски), пред Георги Масурски (Сноуборд общество) и Даниел Йорданов (Фрийски).