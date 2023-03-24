Левски спечели Купата на България по баскетбол за мъже за 2023 година

Приходите от билети на феновете на баскетболния Левски от финала за Купата на България срещу ЦСКА ще отидат за погасяване на дълговете на футболния клуб към НАП. Това обяви президентът на "сините" Константин Папазов. Двубоят за трофея е в петък от 18:00 часа в "Арена София".