Ливърпул пуска специална фланелка заради рекорда на ЛеБрон Джеймс в НБА

Влиянието на баскетболиста на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс, който преди броени дни подобри рекорда за най-много отбелязани точки в НБА, стигна е до Европа.

Ливърпул, където миноритарен акционер е именно ЛеБрон Джемс, пусна на пазара специална серия фланелки, посветени на американеца. Освен футболни и баскетболни фланелки, сътрудничеството между английския клуб и баскетболиста включва още анцузи, панталони и маратонки.

На екипите има химнът на Ливърпул - YNWA - You'll never walk alone (Никога няма да вървиш сам), както и мотото на ЛеБрон Джеймс - STG - Strive For Greatness (Стреми се към величие).