Будьо/Глимт постигна изразителна победа срещу Жалгирис в първия мач

Норвежкият Будьо/Глимт разгроми с 5:0 като домакин литовския Жалгирис Вилнюс и почти със сигурност ще се изправи срещу победителя от двубоя между Лудогорец и Динамо Загреб в плейофите за груповата фаза на Шампионската лига по футбол.

Лудогорец отстъпи на хърватския Динамо с 1:2 във вторник.

Хуго Ветлесен и Амал Пелегрино дадоха аванс на норвежците в края на първото полувреме, а след подновяването на играта точни бяха още Ларс Салвесен и Мариус Хьойбретен. Рунар Еспейорд пък оформи крайния резултат в добавеното време и Будьо/Глимт стигна до разгромна победа срещу литовския шампион.

Централният защитник Бреде Мое бе заменен през първото полувреме заради контузия.

Състав на Будьо: Никита Хайкин, Мариус Хьойбретен, Бреде Мое (19-Исак Амундсен), Брайс Уембангомо, Алфонс Сапстед, Улрик Салтнес, Амал Пелегрино (80-Сондре Сьорли), Хуго Ветлесен, Елиас Хаген, Жоел Мвука (88-Гилбърт Комсон) и Ларс Салвесен (80-Рунар Еспейорд).