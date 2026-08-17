Първоначалната цел не е била убийство, каза министър Демерджиев за случая в Банкя

Първоначалната цел не е била убийство, друга е била целта на извършителите, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Интервюто на деня“ по бТВ в отговор на въпрос докъде е стигнало разследването на убийството в Банкя на бизнесмена Владимир Янков.

Първоначалната цел не е била убийство, това не е професионално убийство, подходът е бил коренно различен, очевидно друга е била целта на извършителите и се е стигнало до убийство, коментира министърът.

Той уточни, че разследването продължава и не може да разкрие повече подробности, за да не бъдат компрометирани действията по него.

В края на юли министър Демерджиев каза в кулоарите на парламента, че има заподозрени по случая в Банкя и се работи изключително активно.

Пред бТВ днес Демерджиев коментира и случая „Петрохан“ и посочи, че МВР работи активно, като проверява пълнотата на събраните доказателства и материали. Предстоят срещи между оперативните работници и прокурорите, като целта е да бъде изяснена истината и случаят да бъде изваден от политическа употреба.

Министърът каза, че около случая „Петрохан“ има „твърде много имена“ и интереси, като посочи, че са проследени и значителни парични преводи. Той обаче подчерта, че прокуратурата трябва да разреши разгласяването на обстоятелства от производството.

Демерджиев коментира и действията на МВР срещу неонацистки групи. Той заяви, че още през 2023 г. е предупредил новото ръководство на МВР за зараждаща се във Варна група, която впоследствие е била оставена да развива дейността си в продължение на години. По думите му след встъпването на настоящия кабинет са предприети активни действия и групата е разбита.

Министърът посочи, че МВР работи за идентифицирането и на други подобни групи в страната, както и на лица, които с години тормозят граждани и спрямо които не са били предприемани достатъчно действия. Разработва се и програма за превенция и работа с младите хора в училищата за ранно установяване на прояви на насилие и агресия. По думите му ефективността на разследванията зависи и от взаимодействието между МВР и прокуратурата. Демерджиев заяви, че когато има съмнения, че прокуратурата не действа активно в интерес на разследването, МВР алармира обществеността. Той подчерта, че промяната в съдебната система е необходима, за да могат правоохранителните органи да работят в синхрон.

МВР работи по множество производства, свързани с представители на олигархични кръгове, като целта е да бъде спряно изтичането на обществен ресурс и да бъдат проведени качествени разследвания, каза още вътрешният министър. „Когато влязох в Министерството на вътрешните работи, нямаше нито едно производство срещу човек, който е символ на този олигархичен модел или хора от неговите приближени кръгове. Започнахме от нулата и започвайки от нулата, имаме значителни резултати“, каза Демерджиев. Той посочи като примери проверките за полетите на Делян Пеевски и хората, които са го придружавали, както и проверки на кръгове около Бойко Борисов, пътни ремонти и поставянето на мантинели.

По думите му основната задача на МВР в момента е в две направления – да спре „теча“ на обществения ресурс и да образува качествени разследвания, които да доведат до търсената от българските граждани справедливост. Демерджиев каза, че при анализа на обществените поръчки ведомството работи в тясно взаимодействие с други министерства и използва системата „Сигма“, която според него показва къде се отклонява значителен обществен ресурс.

Министърът даде за пример разследване в Бургас, при което, по думите му, първоначалните данни сочат, че средства са достигали до „най-високите партийни върхове“ на една партия. Той заяви, че прокуратурата е забавила действията по случая, като се е стигнало до четири отвода заради близки контакти с един от обвиняемите, преди да бъде определен прокурор, който да предприеме действия и да бъдат задържани лица.

Демерджиев защити и назначаването на Пламен Тончев начело на ДАНС, като го определи като „достатъчно добър професионалист“. Според него агенцията трябва да работи в синхрон с МВР и службите, а в момента се полагат активни усилия за проследяване не само на имуществото в България на хора, за които се твърди, че са присвоили обществен ресурс, но и на техните активи и връзки извън страната. Той посочи, че по тези въпроси се работи с партньорските служби на САЩ, Гърция и Турция.