"Проблемът в днешния двубой беше, че пропускаме и то доста чисти положения", смята Ясен Петров

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Ясен Петров след срещата от 5-ия кръг на efbet Лигата между варненския тим и Септември, завършила 1:0 за гостите.

Ясен Петров (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Ние знаехме до този момент, че съперникът ни играе доста добре. Днес също не ни се получиха реализирането на ситуациите. Това е основното, а имахме достатъчно добри ситуации при 0:0. Допуснахме много лек гол. Когато не оползотворяваме положенията си, естествено изгубихме заслужено с 0:1.

Естествено, искахме да върнем този гол. Направихме всичко възможно със смени. Вкарахме други свежи двама централни нападатели. Ахмед Ахмедов не е готов за деветдесет минути и въпреки това седемдесет минути опита. Знаем, че почти една година не е играл, но трябва време, за да влезе и той в ритъм и останалите, от идеите, които ние имаме, да може да ги реализираме. Хубаво е, че създаваме. Проблемът в днешния двубой беше, че пропускаме и то доста чисти положения.

Всеки един отбор минава през такава трудна програма. Продължаваме да работим и гледаме напред.

Да, проблемите от две седмици почти не спират. Вашко Оливейра днес му извадиха зъб. Ние имаме страхотни стоматологични проблеми с двама от нашите играчи. Утре почиваме. В сряда започваме да се готвим за следващия двубой. Ще бъде на линия Вашко Оливейра. Димо Кръстев получи мускулно разтежение на съвсем друго място от това, което е старото и той ще отсъства може би една седмица. Деян Лозев в момента се възстановява, да се надяваме, че две-три седмици ще бъде с нас“.