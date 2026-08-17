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"Проблемът в днешния двубой беше, че пропускаме и то доста чисти положения", смята Ясен Петров

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Проблемът в днешния двубой беше, че пропускаме и то доста чисти положения", смята Ясен Петров
"Проблемът в днешния двубой беше, че пропускаме и то доста чисти положения", смята Ясен Петров
БТА, Варна (17 август 2026) на снимката треньорът на Спартак 1918 Варна Ясен Петров след загубата от Септември, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
17.08.2026 22:19
 (БТА)

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Ясен Петров след срещата от 5-ия кръг на efbet Лигата между варненския тим и Септември, завършила 1:0 за гостите.

Ясен Петров (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Ние знаехме до този момент, че съперникът ни играе доста добре. Днес също не ни се получиха реализирането на ситуациите. Това е основното, а имахме достатъчно добри ситуации при 0:0. Допуснахме много лек гол. Когато не оползотворяваме положенията си, естествено изгубихме заслужено с 0:1.  

Естествено, искахме да върнем този гол. Направихме всичко възможно със смени. Вкарахме други свежи двама централни нападатели. Ахмед Ахмедов не е готов за деветдесет минути и въпреки това седемдесет минути опита. Знаем, че почти една година не е играл, но трябва време, за да влезе и той в ритъм и останалите, от идеите, които ние имаме, да може да ги реализираме. Хубаво е, че създаваме. Проблемът в днешния двубой беше, че пропускаме и то доста чисти положения.

Всеки един отбор минава през такава трудна програма. Продължаваме да работим и гледаме напред. 

Да, проблемите от две седмици почти не спират. Вашко Оливейра днес му извадиха зъб. Ние имаме страхотни стоматологични проблеми с двама от нашите играчи. Утре почиваме. В сряда започваме да се готвим за следващия двубой. Ще бъде на линия Вашко Оливейра. Димо Кръстев получи мускулно разтежение на съвсем друго място от това, което е старото и той ще отсъства може би една седмица. Деян Лозев в момента се възстановява, да се надяваме, че две-три седмици ще бъде с нас“.

/АД/

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Към 22:32 на 17.08.2026 Новините от днес

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