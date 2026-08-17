МИНА: Всички национални ресурси ще бъдат ангажирани в дейностите по гасене на пожари колкото е необходимо, каза черногорският вицепремиер Алекса Бечич

Всички налични национални ресурси ще бъдат ангажирани в усилията за гасене на пожарите толкова дълго, колкото е необходимо, каза вицепремиерът на Черна гора по въпросите на сигурността, отбраната, борбата с престъпността и вътрешната политика Алекса Бечич, както предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

През уикенда Бечич, министърът на вътрешните работи Данило Шаранович и генералният директор на Дирекцията за защита и спасяване Миодраг Бешович посетиха местата с активни пожари в община Херцег Нови, както и кризисния щаб в Биела, където направиха оценка на обстановката и разговаряха с представители на службите, участващи в гасенето на пожарите.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че Бечич, Шаранович и Бешович са посетили и група пожарникари от Требине, пристигнали в Херцег Нови, за да помогнат на колегите си в гасенето на пожари.

Според Бечич въпреки трудните условия и факта, че високите температури и променливите ветрове могат да променят ситуацията от минута на минута, реакцията на всички компетентни служби през изминалите четири дни е била адекватна.

„Към момента държим ситуацията под контрол, въпреки че все още съществуват сериозни предизвикателства. Високите температури и променливите ветрове изискват максимална бдителност от страна на цялата система“, заяви Бечич.

Той посочи, че всички налични държавни ресурси ще бъдат ангажирани, докато има нужда от това.

„Що се отнася до авиационния капацитет през настоящия пожароопасен сезон, Черна гора разполага с шест действащи летателни апарата, което представлява значително подобрение в сравнение с предходни години. Продължаваме да координираме и анализираме ситуацията в реално време, за да адаптираме действията си спрямо обстановката на терен“, заяви Бечич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)