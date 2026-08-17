Иракският премиер обяви, че ще бъде сформирана комисия за установяване извършителите на нападението с дрон в Иракски Кюрдистан

Иракският министър-председател Али аз Зайди разпореди днес да бъде създадена разследваща комисия, която да установи извършителите и произхода на атаката с дрон, насочена през нощта срещу офиса на министър-председателя на автономния регион Кюрдистан, съобщиха от неговата канцелария, цитирана от Франс прес.

По-рано през деня службите за борба с тероризма в този регион на Северен Ирак заявиха, че атаката, при която е бил взет на прицел и домът на ръководителя на Агенцията за сигурност и разузнаване на регион Кюрдистан, е била извършена „от района на границата с Иран“.

Министър-председателят на Кюрдистан, автономен регион в Северен Ирак Масрур Барзани, обяви днес, че е станал обект на иранска атака с дронове през изминалата нощ. Обект на нападение се превърна и резиденцията на ръководителя на местните разузнавателни служби.

По информация на службите за борба с тероризма в Иракски Кюрдистан атаката е извършена с два бойни дрона тип "Хадид 110".

Кюрдистан, който се ползва с автономия от 1991 г., поддържа тесни отношения със САЩ и западните държави, докато същевременно следва предпазлива политика спрямо съседен Иран.