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Процесът срещу Луиджи Манджоне по случая за убийството на директора на "Юнайтед Хелткеър" беше отложен след признанията му

Алексей Маргоевски
Процесът срещу Луиджи Манджоне по случая за убийството на директора на "Юнайтед Хелткеър" беше отложен след признанията му
Процесът срещу Луиджи Манджоне по случая за убийството на директора на "Юнайтед Хелткеър" беше отложен след признанията му
Луиджи Манджоне, обвинен в убийството на ръководителя на здравноосигурителната компания "Юнайтед Хелткеър", пред съда в Манхатън, 18 май 2026 г. Снимка: Jeenah Moon/Pool Photo via AP
Ню Йорк,  
18.08.2026 01:41
 (БТА)

Делото срещу Луиджи Манджоне, обвинен в убийството на ръководителя на здравноосигурителната компания "Юнайтед Хелткеър" пред хотел в Манхатън, което първоначално беше насрочено за 8 септември пред съда на щата Ню Йорк, беше отложено днес за по-късна дата, предаде Франс прес.

Адвокатите му настояват за пълно прекратяване на наказателното преследване срещу него на щатско ниво, след като миналата седмица той се призна за виновен на федерално ниво, като изтъкват, че не може да бъде съден два пъти за едни и същи деяния.

Съдията Грегъри Каро, който заседава във Върховния съд на щата Ню Йорк, разпореди нов график, който дава възможност на страните да обсъдят въпроса, като по този начин отложи първоначалната дата на съдебния процес.

Двадесет и осем годишният Луиджи Манджоне е обвинен, че през 2024 г. е убил 50-годишния Брайън Томпсън, генерален директор на "Юнайтед Хелткеър" , за да си отмъсти на американската система за здравно осигуряване след години на болки в гърба.

В петък, по време на процедура по признаване на вината, той за първи път призна пред федерален съдия в Ню Йорк, че "е застрелял" Томпсън.

Присъдата му по това дело ще бъде произнесена на 18 декември. Прокуратурата обяви, че ще поиска доживотен затвор за него.

/АМ/

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