АРМЕНПРЕС: Министерството на културата на Армения и френската театрална компания "Сате-Атър" подписаха меморандум за сътрудничество

Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Армения и френската театрална компания "Сате-Атър" подписаха меморандум за сътрудничество, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Документът беше подписан от заместник-министъра на Армения Тигран Вирабян и директора на "Сате-Атър" Сатеник (Сате) Хачатурян.

Целта на споразумението е да задълбочи културното сътрудничество между Армения и Франция, като насърчи представянето на арменската култура във Франция и на френската култура в Армения. Особен акцент ще бъде поставен върху съвременния танц и драматургията, съобщиха от министерството.

Вирабян припомни редица успешно реализирани съвместни инициативи, сред които френско-арменската постановка "Цветът на нара", посветена на 100-годишнината от рождението на Сергей Параджанов. Хореограф на спектакъла е Мурад Мерзуки, а концепцията е на Сате Хачатурян. Заместник-министърът подчерта, че вече е изградена основа за партньорство, и изрази надежда тя да бъде допълнително укрепена чрез изпълнението на заложените в меморандума инициативи.

Съгласно документа арменското министерство ще оказва институционална подкрепа на театралната компания при реализирането на съвместни проекти и ще съдейства за привличането на национални и международни партньори.

От своя страна "Сате-Атър" ще отговаря за творческите, продуцентските и организационните дейности по проектите, ще подпомага международното им популяризиране, особено във Франция, и ще разработва нови инициативи в съответствие с приоритетите и културната стратегия на министерството.

Двете страни планират също да разработват програми за френско-арменски културен обмен и образователни инициативи за млади творци, както и да организират майсторски класове, творчески лаборатории, дискусии, фестивали и други събития.

Сред вече реализираните съвместни проекти са танцовият спектакъл "Кочар 360°", посветен на 125-годишнината от рождението на Ерванд Кочар, с хореография на Мурад Мерзуки и концепция на Сате Хачатурян, както и проектът "Седмица на Манушян" в театъра в Арташат.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)