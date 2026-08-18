Лавров поздрави севернокорейската си колежка с Деня на освобождението на Родината и заяви, че двете страни заедно ще се борят за нов и по-справедлив световен ред

Руският външен министър Сергей Лавров изпрати на севернокорейската си колежка Чое Сон-хюи поздравителна телеграма по случай Деня на освобождението на Родината. Това съобщи севернокорейската официална телеграфна агенция КЦТА, цитирана от ТАСС.

"През 1945 г. съветските червеноармейци и корейските патриоти със съвместни победоносни действия разгромиха милитаристка Япония и освободиха корейския народ от нейното дългогодишно колониално владичество, като по този начин приближиха края на Втората световна война", се посочва в телеграмата.

Лавров също така отбеляза заложените от предците традиции на бойно другарство между Русия и Северна Корея, потвърждение на което стана "участието на военнослужещите от Корейската народна армия в освобождаването на Курска област".

"Днес Москва и Пхенян заедно се борят за създаването на един нов и по-справедлив световен ред, основан на принципите на могополюсност, истинско равноправие и зачитане на националните интереси. Възнамеряваме и занапред да следваме начертания от президента на Русия Владимир Путин и председателя на КНДР Ким Чен-ун курс за всестранно укрепване на руско-корейското сътрудничество, което се прави за благото на нашите народи и допринася за гарантиране на регионалната и международната сигурност", се допълва в поздравителната телеграма.