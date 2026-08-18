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САЩ спират строителството на граничната ограда в националния парк "Биг Бенд" в Тексас след остри критики

Алексей Маргоевски
САЩ спират строителството на граничната ограда в националния парк "Биг Бенд" в Тексас след остри критики
САЩ спират строителството на граничната ограда в националния парк "Биг Бенд" в Тексас след остри критики
Местен жител протестира срещу изграждането на гранична ограда в националния парк "Биг Бенд" в Тексас, 18 март 2026 г. Снимка: AP/LM Otero
Вашингтон,  
18.08.2026 03:30
 (БТА)

Правителството на САЩ спря строителството на гранична ограда в националния парк "Биг Бенд" в щата Тексас, съобщи днес шефът на граничната охрана, след като проектът предизвика критики и от двете партии в Конгреса заради потенциалното му въздействие върху ландшафта и дивата природа на парка, предаде Ройтерс.

Работни екипи бяха започнали да разчистват терена в парка по-рано този месец за изграждане на пътища и гранична ограда, което предизвика протести и съдебни дела с цел спиране на работата.

"Снощи спрях временно всички дейности в този парк, що се отнася до строителството, докато не успея да отида на място и да направя лична оценка, както и да поговоря с някои заинтересовани страни", заяви шефът на Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ Родни Скот в публикация в социалните мрежи.

Той добави, че агенцията ще продължи да извършва планиране и оценка, докато служителите преразглеждат проекта.

Американският президент републиканец Доналд Тръмп, набляга на изграждането или укрепването на бариери по границата между САЩ и Мексико като част от своята антиимиграционна политика. Усилията на неговото правителство да разшири граничната инфраструктура в парка, намиращ се на около 400 км югоизточно от Ел Пасо обаче срещнаха съпротива от страна на местни официални представители, природозащитници и някои републиканци от Тексас.

Републиканците контролират изпълнителната, законодателната и съдебната власт в Тексас, отбелязва Ройтерс.

/АМ/

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