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Президентът на Замбия Хичилема е преизбран за втори мандат, съобщи централната избирателна комисия

Алексей Маргоевски
Президентът на Замбия Хичилема е преизбран за втори мандат, съобщи централната избирателна комисия
Президентът на Замбия Хичилема е преизбран за втори мандат, съобщи централната избирателна комисия
Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема, след като гласува в избирателна секция в столицата Лусака, 13 август 2026 г. Снимка: AP/Anita Reed
Лусака,  
18.08.2026 04:31
 (БТА)

Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема бе преизбран за втори мандат, сочат официалните резултати от вота, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че лидерът на опозицията постигна изненадващо висок резултат, възползвайки се от общественото недоволство от икономическите трудности, въпреки добрите макроикономически показатели на страната.

Окончателните резултати от изборите, оповестени от централната избирателна комисия в ранните часове на днешния ден сочат убедителна победа с близо 60 процента от гласовете за Хичилема срещу 38 процента за основния му съперник Брайън Мундубиле.

Това е осмият път, в който Хичилема се кандидатира за президент и имаше сериозни очаквания той да спечели, благодарение на досегашните си постижения, а за Мундубиле това бе първият му подобен опит.

Шестдесет и четири годишният Хичилема изгради кампанията си върху икономическите си успехи по време на дълговата криза, докато Мунудубиле убеждаваше избирателите, че добрите макроикономически показатели няма да се отразят на жизнения им стандарт.

Богатата на мед Замбия е поле за съперничество между Китай и САЩ за богатите ѝ минерални ресурси, отбелязва Ройтерс.

/АМ/

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