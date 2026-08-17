След преборвания беше определен окончателният състав на България за Балканиадата по борба в Хърватия

След преборвания беше определен окончателният състав на България за Балканиадата по борба в Копривница (Хърватия) от 28 септември до 5 октомври. Надпреварата е за възрастите до 15, до 17 и до 20 години.

Валентин Герджиков (Бургас) спечели титулярното място с 2:0 победи в категория до 68 килограма на класическия стил за възраст момчета U15.

Станислав Филипов (Васил и Георги Илиеви, Кюстендил) ще представя България в категория до 75 кг, също за възраст U15 в класическия стил. Младият талант спечели преборванията в зала "Диана" с 2:1 победи.

При по-големите до 17 години на класическия стил Мартин Сираков (Васил и Георги Илиеви, Кюстендил) също спечели преборванията с 2:1 победи в категория до 110 килограма.

Пълните състави са публикувани в сайта на Българската федерация по борба.