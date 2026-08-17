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След преборвания беше определен окончателният състав на България за Балканиадата по борба в Хърватия

Ива Кръстева
След преборвания беше определен окончателният състав на България за Балканиадата по борба в Хърватия
След преборвания беше определен окончателният състав на България за Балканиадата по борба в Хърватия
снимка: Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев, архив
София,  
17.08.2026 22:47
 (БТА)

След преборвания беше определен окончателният състав на България за Балканиадата по борба в Копривница (Хърватия) от 28 септември до 5 октомври.  Надпреварата е за възрастите до 15, до 17 и до 20 години.

Валентин Герджиков (Бургас) спечели титулярното място с 2:0 победи в категория до 68 килограма на класическия стил за възраст момчета U15. 

Станислав Филипов (Васил и Георги Илиеви, Кюстендил) ще представя България в категория до 75 кг, също за възраст U15 в класическия стил. Младият  талант спечели преборванията в зала "Диана" с 2:1 победи. 

При по-големите до 17 години на класическия стил Мартин Сираков (Васил и Георги Илиеви, Кюстендил) също спечели преборванията с 2:1 победи в категория до 110 килограма.

Пълните състави са публикувани в сайта на Българската федерация по борба.

/ИК/

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