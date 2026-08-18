Руски удари убиха двама души в Запорожие и раниха девет в Одеса, съобщиха местните власти

Няколко души загинаха или бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Мъж и жена загинаха, след като дрон удари комплекс от градински парцели в южния град Запорожие, съобщи регионалният военен губернатор Иван Федоров в Телеграм.

Други удари с дронове предизвикаха прекъсване на електрозахранването в едно селище в Запорожка област, добави той.

В южния украински пристанищен град Одеса властите съобщиха, че най-малко девет души са ранени при руски атаки.

"Врагът продължава терора си срещу цивилното население в Одеска област", написа регионалният военен губернатор Олег Кипер в Teлеграм.

Руски удари с дронове са поразили ресторант и няколко частни жилища, съобщи агенция Укринформ.

Русия в последно време засили атаките срещу цивилни цели в съседна Украйна, почти четири години и половина след започването на пълномащабната си инвазия.