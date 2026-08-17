Арда постигна домакински успех срещу Локомотив София

Мач от петия кръг в Първа футболна лига:

Арда Кърджали - Локомотив София 3:1 (2:0)

голмайстори: 2:0 Станислав Иванов 31, 35, 2:1 Кауе Карузо 75, 3:1 Светослав Ковачев 88

жълти картони: Бирсент Карагарен (Арда), Марк-Емилио Папазов, Спас Делев, Адил Тауи (Локомотив)

главен съдия: Радослав Гидженов

"Арена Арда", Кърджали

състави

Арда: Анатоли Господинов, Вячеслав Велев, Виктор Любенов, Адама Траоре, Димитър Велковски (70-Симеон Василев), Лъчезар Котев, Доминик Янков(46-Давид Идову), Станислав Иванов (76-Виктор Попов), Светослав Ковачев, Бирсент Карагарен (69-Атанас Кабов), Преслав Бачев (69-Георги Николов)

Локомотив: Мартин Величков, Реян Даскалов (64-Eйро), Райън Бидунга, Калоян Костов (80-Божидар Кацаров), Ангел Лясков, Красимир Станоев, Красимир Милошев (64-Мохамед Медфай), Кауе Карузо (80-Никълъс Пенев), Димитър Костадинов, Спас Делев, Марк-Емилио Папазов (64-Едил Тауи)

Арда Кърджали се наложи на свой терен с 3:1 срещу Локомотив София в последен мач от петия кръг от Първа лига, а на два пъти преди почивката се разписа Станислав Иванов.

През първата част два гола, по един за всеки отбор, не бяха признати след намесата за видео асистент реферите. Първо в третата минута Преслав Бачев беше точен в мрежата, но при прегледа на ситуацията се видя, че голмайсторът бил в засада.

В 20-ата минута голов удар на Спас Делев също беше отменен след намесата на ВАР.

Точно 11 минути след това Светослав Ковачев намери Станислав Иванов, който откри резултата с точен шут от наказателното поле.

В 35-ата минута отново Иванов беше точен във вратата на столичани за 2:0, възползвайки се от неумела изява на вратаря Мартин Величков.

След почти час игра в Кърджали защитникът на гостите Ангел Лясков изчисти топката от голлинията и спаси Локомотив от ново попадение. "Червено-черните" успяха да се върнат в двубоя в 75-ата минута чрез Кауе Карузо, който не остави шансове за вратаря Анатоли Господинов.

Две минути преди края на редовното време Светослав Ковачев оформи крайното 3:1 с удар от фаул.

Арда се изкачи на пето място в класирането с 10 точки, докато Локомотив София има само 2 пункта и е без успех през новия сезон в Първа лига.