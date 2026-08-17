"Победата ще даде самочувствие и криле на отбора", каза треньорът на Септември Шимао Фрейташ

Изказване на треньора на Септември Шимао Фрейташ след срещата от 5-ия кръг на efbet Лигата между Спартак 1918 Варна и столичния тим, завършила 1:0 за гостите.

Шимао Фрейташ (треньор на Септември) – „Първите минути не започнахме добре. Започнахме леко притеснено, после започнахме да владеем топката. Можеше да вкараме още един, два гола и накрая се поздравихме с победа.

Ние изучихме опонента. Предполагам, че и те направиха също за нас. Това винаги се получава - тактическото надиграване. В крайна сметка ние победихме.

Да, разбира се, че победата ще даде самочувствие и криле на отбора. Преди мача казах на футболистите, че това, че загубихме два, три мача, не означава нищо. Аз вярвам в тях и трябва да продължим по начина, по който тренираме“.