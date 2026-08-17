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"Победата ще даде самочувствие и криле на отбора", каза треньорът на Септември Шимао Фрейташ

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Победата ще даде самочувствие и криле на отбора", каза треньорът на Септември Шимао Фрейташ
"Победата ще даде самочувствие и криле на отбора", каза треньорът на Септември Шимао Фрейташ
БТА, Варна (17 август 2026) на снимката треньорът на Септември Шимао Фрейташ след успеха над Спартак 1918 Варна, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
17.08.2026 22:39
 (БТА)

Изказване на треньора на Септември Шимао Фрейташ след срещата от 5-ия кръг на efbet Лигата между Спартак 1918 Варна и столичния тим, завършила 1:0 за гостите.

Шимао Фрейташ (треньор на Септември) – „Първите минути не започнахме добре. Започнахме леко притеснено, после започнахме да владеем топката. Можеше да вкараме още един, два гола и накрая се поздравихме с победа.

Ние изучихме опонента. Предполагам, че и те направиха също за нас. Това винаги се получава - тактическото надиграване. В крайна сметка ние победихме.

Да, разбира се, че победата ще даде самочувствие и криле на отбора. Преди мача казах на футболистите, че това, че загубихме два, три мача, не означава нищо. Аз вярвам в тях и трябва да продължим по начина, по който тренираме“.

/АД/

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