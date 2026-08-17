Ежедневната консумация на портокалов сок може да промени активността на хиляди гени, сочи проучване

Ежедневната консумация на портокалов сок може да промени активността на хиляди гени, показва проучване, цитирано от „Сайънс дейли“.

Повечето от нас възприемат портокаловия сок като обикновена част от закуската - нещо, което пием без много да се замисляме. Според учени, работещи в САЩ, тази ежедневна напитка може да има много по-голямо влияние върху организма, отколкото просто да утолява жаждата.

Скорошно проучване показва, че редовната консумация на портокалов сок може да влияе върху активността на хиляди гени в имунните клетки. Много от тях участват в регулирането на кръвното налягане, намаляването на възпалителните процеси и начина, по който организмът преработва захарта - процеси с важна роля за дългосрочното здраве на сърцето, отбелязва „Сайънс дейли“.

В проучването са участвали пълнолетни, които в продължение на два месеца всеки ден приемали по 500 милилитра чист пастьоризиран портокалов сок. След 60 дни много от гените, свързани с възпалителните процеси и високото кръвно налягане, били по-малко активни. Сред тях са гени, които обикновено се активират, когато организмът е подложен на стрес, както и ген, влияещ върху способността на бъбреците да задържат натрий (сол).

Изглежда, че естествените съединения в портокалите, и по-специално хесперидинът – цитрусов флавоноид, известен със своите антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, влияят върху процесите, свързани с високото кръвно налягане, холестеролния баланс и начина, по който организмът усвоява захарта, е мнението на учените.

Ефектът варира в зависимост от телесното тегло. Хората с по-високо тегло показват по-значителни промени в гените, участващи в метаболизма на мазнините, докато при доброволците с по-ниско тегло се наблюдават по-силни ефекти върху възпалителните процеси.

Тези промени съответстват на предишни изследвания, според които ежедневната консумация на портокалов сок може да понижи кръвното налягане при млади хора, отбелязва изданието.

Това дава основание на учените, въз основа на няколко клинични проучвания, да предположат защо консумацията на портокалов сок се свързва с по-добро сърдечно здраве, добавя „Сайънс дейли".