Подробно търсене

Гръцки танкер, превозващ руски петрол, е бил атакуван в Черно море, съобщи агенция Блумбърг

Алексей Маргоевски
Гръцки танкер, превозващ руски петрол, е бил атакуван в Черно море, съобщи агенция Блумбърг
Гръцки танкер, превозващ руски петрол, е бил атакуван в Черно море, съобщи агенция Блумбърг
Руски петролен танкер в пристанището на Новоросийск, 11 октомври 2022 г. Снимка: AP
Киев,  
18.08.2026 04:00
 (БТА)
Етикети

Управляваният от гръцка компания петролен танкер "Скирос" от клас „Суецмакс“, с капацитет около 1 милион барела петрол, е бил атакуван в Черно море след натоварване на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) близо до Новоросийск, предаде агенция Блумбърг, цитирана от Укринформ.

Макар че КТК да транспортира предимно казахстански петрол, въпросното количество петрол е било с руски произход. Атаката е станала в неделя в близост до терминала.

Базираната в Атина компания, регистрирана в "Екуазис" (Equasis) като управител на "Скирос", заяви, че в резултат на инцидента няма ранени или замърсяване и че собствениците на кораба са били уведомени за него. Компанията отказа да даде повече коментар.

Това е първият украински удар по кораб, акостирал в терминала на КТК – ключов канал за износа на казахстански суров петрол – след почти триседмично затишие.

По-рано този месец Украйна се съгласи да се въздържа от удари по инфраструктурата на КТК и по неруски кораби, пътуващи към морския терминал, стига тези кораби да не са обект на украински санкции и да не превозват руски товари, съобщи американски представител. Суровият петрол от Русия обикновено съставлява между 5 и 10 процента от износа на КТК, отбелязва Укринформ.

/АМ/

Свързани новини

30.07.2026 12:00

Казинформ: „Каспийският тръбопроводен консорциум“ съобщи за нови атаки с дронове срещу танкери

„Каспийският тръбопроводен консорциум“ (КТК) съобщи за нови атаки срещу два танкера през нощта, след което товаренето на петрол е било преустановено, съобщава новинарска агенция „Казинформ“ „На 30 юли 2026 г., в 01:48 ч. московско време (съвпада с
06.04.2026 16:57

Русия съобщи, че Украйна е повредила пристанищна инфраструктура и е предизвикала пожар в петролни складове при удара си срещу Новоросийск

Руското министерство на отбраната заяви днес, че Украйна е атакувала през изминалата нощ пристанищна инфраструктура в Новоросийск, повреждайки пристанищни докове на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и че атаката е предизвикала пожар в четири петролни резервоара, съобщиха руските медии.
26.09.2025 16:32

Русия заяви, че украинските удари срещу Каспийския тръбопровод са срещу интересите на САЩ

Министерството на външните работи на Русия днес заяви, че украинската атака с дронове срещу инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) е против интересите на САЩ, Казахстан и Русия, както и на глобалната енергийна сигурност, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:49 на 18.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация