Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниското ниво от 33 процента, сочи проучване на Ройтерс/Ипсос

Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво за периода на управлението му, а повечето американци смятат, че войната на САЩ с Иран ще продължи още дълго време, сочи публикувано днес социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос.

Едва 33 процента от респондентите казват, че одобряват политиката на президента, докато 64 процента не я одобряват.

След като се завърна в Белия дом миналата година с рейтинг на одобрение малко над 50 процента, популярността на Тръмп рязко спадна тази година след неговото решение да удари Иран заедно с американския съюзник Израел. Последвалият конфликт парализира една пета от глобалната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна американските домакинства. Това се отрази и на съюзниците на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса по време на междинните избори през ноември.

Тръмп, чиито предизборни обещанията бяха да обуздае инфлацията и да не започва безкрайни войни, първоначално твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици и уверяваше, че това е единствения начин да се попречи на Техеран да се сдобие с ядрена бомба, което да стане заплаха за света.

Иран обаче показа твърдост и устоява на морската блокада, която Тръмп му наложи, посочва Ройтерс.