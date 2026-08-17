Американският пратеник Къшнър заяви, че преговорите между Иран и САЩ са интензивни, но все още не е постигнато разбирателство

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет - Джаред Къшнър заяви днес, че разговорите между САЩ и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни засега не са постигнали разбирателство, предаде Ройтерс.

Къшнър, който е на обиколка в Близкия изток, направи този коментар в интервю за телевизия "Фокс нюз".

По-рано днес американският пратеник се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Израел - ден, след срещата му с политическия лидер на "Хамас" Халил ал Хая в Египет, в опит да съживи мирния план за Газа на Тръмп, който е в застой.





