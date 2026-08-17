Подробно търсене

Американският пратеник Къшнър заяви, че преговорите между Иран и САЩ са интензивни, но все още не е постигнато разбирателство

Алексей Маргоевски
Американският пратеник Къшнър заяви, че преговорите между Иран и САЩ са интензивни, но все още не е постигнато разбирателство
Американският пратеник Къшнър заяви, че преговорите между Иран и САЩ са интензивни, но все още не е постигнато разбирателство
Джаред Къшнър. Снимка: Ludovic Marin, Pool photo via AP
Вашингтон,  
17.08.2026 23:04
 (БТА)
Етикети

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет - Джаред Къшнър заяви днес, че разговорите между САЩ и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни засега не са постигнали разбирателство, предаде Ройтерс.

Къшнър, който е на обиколка в Близкия изток, направи този коментар в интервю за телевизия "Фокс нюз".

По-рано днес американският пратеник се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Израел - ден, след срещата му с политическия лидер на "Хамас" Халил ал Хая в Египет, в опит да съживи мирния план за Газа на Тръмп, който е в застой.



/АМ/

Свързани новини

17.08.2026 16:14

Иран ще ескалира напрежението в Близкия изток, ако дипломатическите усилия със САЩ се провалят, заяви високопоставен ирански представител

Иран ще ескалира напрежението в Ормузкия проток и в Близкия изток, ако дипломатическите усилия със САЩ се провалят, заяви днес пред Ройтерс високопоставен ирански представител, като уточни, че Иран ще бъде склонен да разчита оттук нататък по-скоро на нападателна, отколкото на отбранителна политика.
17.08.2026 15:50

Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната сключи споразумение с Иран за Ормузкия проток

Американският президент Доналд тръмп днес заплаши да бомбардира Оман, ако страната “по някакъв начин” се включи в споразумение за Ормузкия проток, предаде Франс прес. Оман и Иран от седмици водят преговори, без участието на САЩ, за стратегическия
17.08.2026 14:08

ИРНА: Няма нови медиатори, съдействащи за диалога между Иран и САЩ, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че въпреки опитите на някои европейски държави да съдействат за диалога между Иран и САЩ, не се е появил нов посредник между двете страни, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.
17.08.2026 13:24

Ирански дронове нанесоха удар по кабинета на премиера на Иракски Кюрдистан, съобщи Масрур Барзани

Масрур Барзани, министър-председателят на Кюрдистан, автономен регион в Северен Ирак, обяви днес, че е станал обект на иранска атака с дронове през изминалата нощ, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:12 на 18.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация